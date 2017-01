Diretas, Akun New York Times Klaim Rusia Akan Serang AS dengan Rudal

NEW YORK – Akun Twitter New York Times dilaporkan sempat diretas selama beberapa saat pada Minggu 22 Januari 2017. Usai diretas, akun New York Times menuliskan laporan breaking news yang mengklaim Rusia berniat melancarkan serangan rudal ke Amerika Serikat (AS)

Pada tulisan hoax tersebut, akun @nytvideo menyatakan kabar serangan rudal tersebut dikutip dari pernyataan yang bocor dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Tidak lama setelah tweet itu muncul, New York Times langsung menghapusnya dan menyatakan akan menyelidiki peretasan terhadap akun mereka.

Sebagaimana dikutip dari Russia Today, Senin (23/1/2017), kelompok peretas OurMine mengklaim kembali meretas akun New York Times demi memastikan apakah laporan hoax itu memang hasil kerjaan hacker.

Pada cuitan kedua OurMine menyatakan pelaku peretasan @nytvideo merupakan pihak yang sama yang meretas akun Sony Music pada Desember 2016. Tampaknya yang dimaksud oleh OurMine adalah ketika akun Sony Music mendadak menyebarkan berita hoax terkait kematian Britney Spears.