Kompolnas Pastikan Polri Tidak Terlibat Penyelundupan Senjata di Sudan

JAKARTA – Pemerintah Negara Bagian North Darfur diduga menangkap sejumlah tentara Indonesia yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNAMID). Mereka ditangkap karena berupaya menyelundupkan senjata saat hendak meninggalkan Bandara Al Fashir, Sudan.

Melalui pernyataan resmi yang diterima Okezone, Senin (23/1/2017), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan bahwa pasukan yang ditugaskan di negara tersebut tidak terlibat terlibat penyelundupan senjata.

“Bahwa 3 Komisioner Kompolnas, yaitu Bekto Suprapto, Andrea H Poeloengan dan Poengky Indarti, bulan lalu baru saja selesai melakukan Supervisi terhadap Pasukan dari POLRI yang tergabung dalam Garuda Bhayangkara II – FPU 8 ke El Fasher, Darfur, Sudan Utara,” demikian isi pernyataan tersebut.

Komosioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menjelaskan, dalam melakukan supervisi itu Kompolnas menemukan sejumlah fakta, yakni Pemerintah Darfur Utara yang diwakili oleh Wakil Wali (Wakil Gubemur) Provinsi Darfur Utara, menyatakan bahwa beliau telah mendapatkan informasi dari masyarakatnya yang menyatakan menilai sangat positif kinerja Satgas FPU 8 selama ini.

Bahkan terdapat kedekatan emosional antara personel Satgas FPU 8 dengan masyarakat Darfur di sekitar wilayah tugasnya. Dengan melihat profesionalitas dan kinerja FPU 8 yang sangat baik dan memperhatikan kedekatan hubungan bilateral lndonesia - Sudan, maka Wakil Wali mengharapkan agar Polri dapat membantu Kepolisian Sudan, antara lain di bidang pelatihan dan pendidikan agar personil Kepolisian Sudan lebih mampu menjaga stabilitas keamanan dan di bidang Community Policing guna mewujudkan perdamaian di wilayahnya.

“Sebelum itu, ketika bertemu dengan 3 (tiga) orang Pejabat Utama Kepolisian Sudan di Khartoum, mereka juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kinerja Polri yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNAMID FPU 8 dan IPO sebagai tim yang sangat profesional dan hasil kerja yang sangat baik,” lanjut isi pernyataan tersebut.

Hal yang sama juga didapatkan dari hasil pertemuan dengan pihak UNAMID, baik dari Joint UN- AU Special Representative for Darfur (JSR) Mr. Martin lhoeghian Uhomoibhi (Nigeria), Deputy JSR for Political Issues Mr. Jeremiah Mamabolo (Afrika Selatan), Deputy JSR for Humen Right and Protection Issues Mrs. Bintou Keita (Guinea), dan Police Commissioner (PC) Mrs. Priscilla Makotose (Zimbabwe), yang kesemuanya sepakat bahwa FPU dari Indonesia khususnya FPU 8 adalah pasukan perdamaian PBB yang terbaik dan terpercaya dari semua FPU yang dimiliki oleh UN, bahkan dijadikan Role-Model (Panutan) bagi para pasukan penjaga perdamaian negara lainnya, terutama negara-negara berkembang untuk dapat ditularkan (shared and replicated) kebaikan-kebaikan pasukan FPU Indonesia.

Sedangkan dari hasil pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Sudan dan Eritrea, terhimpun informasi terkait dengan peran FPU 8 yang ditempatkan sebagai pasukan perdamaian di Darfur patut diberikan pujian kepada tim FPU 8 Polri karena telah melaksanakan tugas dengan sangat baik dan hal ini juga diapresiasi oleh UNAMID, Pemerintah Sudan dan masyarakat Sudan.

“Kompolnas dari berbagai informasi yang didapatkan selama kunjugan di Sudan, menilai bahwa dalam satu tahun terakhir ini tampaknya diduga ada masalah antara Pemerintah Sudan dan UNAMID, karena Pemerintah Sudan menganggap bahwa negaranya aman dan tidak memerlukan lagi kehadiran UNAMID. Akan tetapi UNAMID masih menganggap kehadiran mereka masih diperlukan karena keamanan Darfur masih dianggap belum kondusif. Perbedaan pandang antara Pemerintah Sudan dan UNAMID ini faktanya berdampak pada pasukan perdamaian yang bertugas di bawah payung UNAMID, termasuk FPU-8, yaitu dengan masih tertahannya 4 kontainer milik FPU 8 Indonesia kurang lebih telah setahun,” papar Poengky.

“Bahkan, pada saat kami berkunjung ke Garuda Bhayangkara Camp tempat tinggal pasukan FPU 8, terlihat beberapa anggota TNI yang tergabung dalam Indobat, belajar pada pasukan FPU-8. Hal ini sungguh harmonis, mencerminkan solidaritas tinggi dan kepedulian dari FPU-8 terhadap pasukan TNI yang bertugas di sana. Sinergitas terjaga baik,” lanjutnya.

Meski demikian, Kompolnas merekomendasikan, bahwa saat ini dalam rangka mendukung pengungkapan permasalahan tersebut, pasukan FPU-8 patut diberikan pendampingan dan asistensi dari Pemerintah Indonesia dan Mabes Polri, baik dari segi Bahasa, Konseling dan Hukum.

“Kompolnas mengusulkan kepada Polri untuk turut serta membantu Kepolisian Sudan dan UNAMID dengan menyediakan bantuan SDM dan Sarpras untuk Scientific Investigation,” pungkas dia.