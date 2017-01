Polisi: Kawanan Begal 'Ganek' Selalu Bawa Celurit dan Terkenal Sadis

BEKASI – Kawanan begal sepeda motor yang menamakan diri Ganek atau 'gerombolan anak nekat' dan telah dibekuk Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, dikenal sadis. Kelompok ini beranggotakan tujuh orang.

Mereka adalah AS alias Robi (21), DA alias Ambon (16), ET alias Egi (21), ED alias Denis (20), RR alias Pache (19), VP alias Kono (24), dan Ikbal. Ketujuh orang tersebut dikenal sadis karena selalu beraksi dengan senjata tajam yang kerap melukai korbannya.

"Mereka memang dikenal sadis, sebab setiap aksinya tak segan melukai korbannya. Dan biasanya, sasaran mereka itu mayoritas muda-mudi yang sedang pacaran," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Dedi Supriyadi, Senin (23/1/2017).

Modus para pelaku dalam beraksi adalah dengan memepet korbannya, kemudian membacok dan merampas sepeda motor korban. "Tujuh kawanan ini selalu beraksi bersama, dan diketuai oleh DA alias Ambon," ujar Dedy.

Ia menjelaskan, wilayah operasi kelompok ini di antaranya di Bekasi Selatan seperti jembatan layang Summarecon, Bekasi Barat seperti jembatan layang Kranji, hingga Cakung, Jakarta Timur. "Mereka biasanya beraksi mulai pukul 00.00 WIB," kata Dedy.

Terakhir pada Sabtu 21 Januari 2017, sekira pukul 01.00 WIB, komplotan ini menggasak sepeda motor di sebuah rumah di Kampung Caman Kedaung RT 05 RW 16, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat. Di lokasi itu, seorang warga tewas karena dibacok kepalanya menggunakan celurit.

DA alias Ambon dan ET alias Egi diringkus warga, sedangkan tersangka AS, ED, RR, dan VP telah ditangkap polisi. "Tersangka AS alias Robi terpaksa dilumpuhkan karena berusaha melarikan diri. Kami juga masih memburu satu tersangka lain bernama Ikbal," ujarnya.

Kini para tersangka mendekam di sel tahanan Polres Metro Bekasi. Mereka dijerat dengan 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan. Ancamannya hukuman penjara selama 20 tahun.

Dari kasus itu, penyidik menyita barang bukti yakni tiga sepeda motor hasil kejahatan para tersangka, dua bilah celurit, handphone, dan baju-baju para tersangka.