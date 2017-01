Warga Kedoya Rela Kepanasan demi si Ganteng Sandiaga

JAKARTA - Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, melakukan sosialisasi di Jalan Puri Kembangan, Gang Padi, Kedoya, Jakarta Barat. Pasangan calon gubernur DKI Anies Baswedan ini memaparkan program unggulannya.

Sebelum sosialisasi, cawagub nomor urut tiga ini merasa kasihan dengan warga yang kepanasan karena tersengat matahari. Melihat calon pemilihnya kepanasan, Sandi mengajak mereka mendekat ke kursi Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) itu.

"Duh panas yah, kasian banget sih. Ke sini dikit (bangku Sandi)," kata Sandi di lokasi, Senin (23/1/2017).

Mendengar ucapan Sandi, warga langsung berteriak dan tepuk tangan. Selain itu, acara yang mayoritas dihadiri perempuan ini memanggil calon yang diusung Partai Gerindra dan PKS dengan sebutan ‘gemas’.

"Enggak apa-apa (panas) demi Pak Sandi. Aduh ganteng banget si, gemas banget," ujar puluhan warga.

Sandi kemudian memaparkan program unggulannya terkait ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Jakarta tinggi, tapi minim lapangan pekerjaan.

Anies-Sandi menyampaikan program OKE OCE, yaitu One Kecamatan One Center for Enterpreneurship jika terpilih jadi pemimpin Ibu Kota. Inti dari program itu adalah satu kecamatan akan ada pusat kewirausahaan. Selain itu, mereka juga berkomitmen menekan harga kebutuhan bahan pokok.