Saber Pungli Dikukuhkan, Aduan Masyarakat Sragen Meningkat 400%

SRAGEN - Aduan dari masyarakat kepada Bupati Sragen lewat jaringan hotline 0821-3748-333 meningkat sampai 400% sejak Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dikukuhkan, Jumat 20 Januari 2017 lalu.

Aduan masyarakat yang sebelum satgas itu dibentuk hanya 3-5 aduan per hari meningkat menjadi 10-25 aduan per hari. Hal itu disampaikan anggota Tim Media Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sragen, Setiawan Paijo.

Fasilitas jaringan hotline itu disediakan Bupati dan Wabup sejak November 2016 lalu. Belum optimalnya sosialisasi berakibat minimnya aduan yang masuk.

“Sejak pelayanan hotline itu dibuka, aduan yang masuk rata-rata hanya 3-5 aduan per hari. Ya, bisa sampai 150 aduan per bulan. Sejak hotline itu diumumkan pada saat pengukuhan Satgas Saber Pungli pada Jumat 20 Janauari 2017, aduan yang masuk meningkat menjadi 10-25 aduan per hari,” ujar Paijo, sapaan akrabnya seperti mengutip Solo Pos, Senin (23/1/2017).

Setiap pekan, Paijo mencetak semua aduan itu dan diserahkan kepada Bupati dan Wabup untuk bahan rapat rutin setiap Senin. Dia menyampaikan aduannya bermacam-macam tetapi yang paling banyak tentang jalan rusak, pelayanan kesehatan, pelayanan kartu tanda penduduk (KTP), hingga dugaan penyelewengan dana desa.

“Dulu sehari kadang tak ada aduan. Kadang aduan beberapa hari lalu dikirim ulang. Aduan itu disampaikan lewat fasilitas SMS (short message service) dan Whatsapp,” ujarnya.

Paijo menjadi salah satu dari tiga anggota Tim Media Bupati dan Wabup Sragen. Tim itu bertugas mengurusi hotline, mengelola media sosial sebagai sarana memberi dan menerima informasi, serta memberi saran atau ide-ide kreatif kepada Bupati dan Wabup untuk kemajuan Sragen. Tim itu pula yang menjadi embrio dari Tim Cyber yang bertugas memantau isu-isu yang berkembang di media sosial, termasuk informasi hoax.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengumumkan adanya nomor hotline itu dalam acara car free day (CFD) di Jalan Raya Sukowari Sragen, Minggu 22 Januari 2017 pagi. Yuni, sapaan Bupati, menyampaikan pelayanan hotline itu berfungsi menampung semua aduan dari masyarakat, mulai dari kegiatan Satgas Saber Pungli, jalan rusak, dan seterusnya.

Yuni merencanakan sosialisasi nomor hotline itu lebih masif lewat penyebaran spanduk dan sarana informasi publik videotron. “Spanduk-spanduk itu ditempatkan di lokasi strategis supaya masyarakat mengetahuinya. Semua masukan warga itu selalu kami tindaklanjuti. Semua aduan itu setiap pekan sekali dicetak dan menjadi bahan rapat terbatas setiap Senin,” kata Bupati.

Rapat itu diikuti Bupati, Wabup, Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Setda, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda & Litbang), serta Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Yuni menyaring semua aduan, terutama aduan yang hoax atau iseng. Yuni memilih informasi dengan identitas yang jelas dan lokasi yang jelas untuk ditindaklanjuti dalam rapat terbatas itu.

“Misalnya, ada masyarakat bilang, saya pukul sekian di puskesmas ini harus bayar pendaftaran, dan sebagainya. Informasi seperti itu kami tindaklanjuti, termasuk aduan tentang jalan rusak,” ucapnya.