Inovasi Pasta Gigi Sisik Ikan Gurami Sabet Juara Tingkat ASEAN

JAKARTA – Menyantap hidangan ikan gurami tentu sangat nikmat. Namun, tahukah kamu bahwa sisik ikan gurami ternyata mengandung kalsium tinggi untuk mencegah gigi berlubang?

Dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Diana Fitri Muslimah dan Adityakrisna Yoshi Putra Wigianto, menemukan sebuah formula pasta nano kalsium berbahan baku sisik ikan gurami. Adit mengatakan, sisik ikan gurami mengandung senyawa kalsium yang cukup tinggi.

"Sisik ikan gurami ini mengandung kalsium lebih tinggi dibanding dengan sisik ikan lain," ujarnya, sebagaimana dikutip dari laman resmi UGM, Senin (23/1/2017).

Adit menjelaskan, proses pembuatan pasta gigi dilakukan dengan mengolah sisik ikan gurami ke dalam bentuk serbuk berukuran nano untuk memudahkan proses remineralisasi. Selanjutnya, serbuk yang didapat dicampur dengan gliserin hingga berbentuk pasta.

"Hasilnya adalah pasta nano kalsium yang dapat digunakan untuk mencegah gigi berlubang," tambah Diana.

Ia menyebutkan, pasta sisik ikan gurami telah diuji coba pada gigi marmut cavia cobaya. Dari uji kadar kalsium dan fosfat tersebut, ternyata pasta sisik ikan gurami ini mampu meningkatkan kadar mineral gigi hingga 30%.

Inovasi pasta ciptaan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) itu kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis berjudul 'The Effect of Nanocalcium Paste form Osphronemus Goramy L Scale for Remineralizing White Spot Lesion'.

Hasilnya, mereka berhasil menyabet juara I dalam kompetisi riset mahasiswa kedokteran gigi tingkat ASEAN bertajuk 'Dental Student Research Competition 2017'.

"Pasta nano kalsium berbahan sisik ikan gurami ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Terlebih lagi ketersediaan sisik ikan gurami sangat melimpah di Indonesia dan belum dimanfaatkan secara maksimal," tukas Diana. (ira)