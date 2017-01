Belum Seminggu Dilantik, Donald Trump Panggil Bos Produsen Mobil AS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat menaruh perhatian terhadap industri automotif. Belum sepekan dilantik sebagai presiden, Trump memanggil para chief executive officer (CEO) produsen automotif lokal atau biasa disebut 'big three', yakni General Motors, Ford Motor, dan Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Pertemuan yang digelar pada Selasa (24/1/2017) di Gedung Putih tersebut bakal membahas seputar permasalahan lapangan pekerjaan.

Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer, seperti dikutip dari Reuters, mengatakan, Presiden akan menerima masukan dari para CEO mengenai bagaimana mengeratkan kerja sama antara kalangan industri dengan pemerintah terkait penyediaan lapangan pekerjaan di sektor automotif.

Ini merupakan kali pertama para CEO 'big three' bertemu dengan Presiden AS setelah Juli 2011. Saat itu Presiden Barack Obama membahas target meningkatkan efisiensi bahan bakar menjadi 54,5 mil per galon pada 2025.

Sebelum dilantik pada 20 Januari 2017, Trump melemparkan beberapa ancaman kepada beberapa produsen mobil, baik lokal maupun asing. Ford dan General Motors termasuk yang menjadi sasaran ancaman tersebut terkait rencana mereka membangun pabrik baru di Meksiko. Selain itu ancaman mengenakan pajak impor 35 persen juga dilayangkan ke Toyota Motor dan BMW.

Fiat Chrysler pada awal Januari mengumumkan rencanan investasi USD1 miliar untuk memodernisasi dua pabrik mereka di Midwest dan merekrut 2.000 tenaga kerja. Fiat Chrysler juga akan memindahkan produksi pikap Ram dari Meksiko ke Michigan.

Lalu Ford mengumumkan membatalkan rencana pembangunan pabrik senilai USD1,6 miliar. Sebagai gantinya, Ford akan membangun fasilitas baru di Michigan senilai USD700 juta.

Langkah serupa diambil General Motors yang mengumumkan akan berinvestasi USD1 miliar di fasiltias produksi di AS. Selain itu General Motors juga akan memindahkan pabrik komponen dari Meksiko ke AS.