George HW Bush Diizinkan Keluar dari ICU

HOUSTON – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS), George HW Bush (92), telah diizinkan keluar dari ruang perawatan intensif (ICU). Sebelumnya pada Rabu 18 Januari 2017, presiden ke-41 AS tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Methodist, Houston, Negara Bagian Texas, untuk menjalani perawatan intensif setelah mengalami sesak napas akibat pneumonia.

Sebelumnya sang istri, Barbara Bush (91), yang juga masuk rumah sakit telah terlebih dahulu pulih. Ia kemudian memilih tetap berada di rumah sakit untuk mendampingi suaminya. Mantan ibu negara itu harus dirawat akibat penyakit bronkitis.

"Saya merasa 1.000% lebih baik," ujar Barbara, sebagaimana dikutip dari Time, Selasa (24/1/2017).

Akun Twitter juru bicara Bush, Jim McGraw, mengunggah foto pasangan tua tersebut ke publik dan mengatakan mereka berdua telah pulih. Selain itu, Jim juga menulis caption tentang rasa terima kasih Bush dan istri kepada semua pihak yang sudah mendukung serta mendoakan kesembuhan mereka.

President and Mrs @GeorgeHWBush thank their fellow Americans and friends from around the world for their prayers and good wishes. pic.twitter.com/PhpXXGKl6p— Jim McGrath (@jgm41) January 23, 2017