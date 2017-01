VIDEO: Momen Lucu Putra Bungsu Trump Goda Keponakannya

WASHINGTON - Pelantikan Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) yang digelar pada 20 Januari meninggalkan banyak cerita.

Salah satu momen lucu yang menjadi viral adalah tingkah Presiden ke-40 AS George Walker Bush yang sibuk melindungi diri dari hujan dengan selembar plastik bening. Aksi Bush tersebut mampu mengundang tawa tamu lain dan perhatian publik.

Tak hanya itu, momen lucu juga datang dari putra bungsu Presiden AS Donald Trump, Baron Trump. Meski baru berusia sepuluh tahun, insting Baron untuk "mengemong" nampaknya cukup kuat. Di saat sang ayah menandatangi dokumen penting, Baron tertangkap kamera sibuk mengajak bermain keponakannya.

Video aksi lucu Baron ini diunggah oleh kakaknya, Ivanka Trump melalui akun Twitter pribadinya.

"Adik bungsuku membuktikan ia adalah pembisik bayi ---- saat ayahku menandatangani perintah eksekutif pertamanya," tulis Ivanka dalam captionnya.

Video berdurasi 25 detik tersebut memperlihatkan Baron menggoda sang keponakan yang merupakan anak bungsu Ivanka, Theodore James Kushner.

Baron nampak mengajak Theodore bermain cilukba. Selain itu Baron juga mengajak si kecil untuk tos. Theodore sempat kebingungan, namun ia kemudian membalas sang paman dengan menyentuh balik tangan Baron.

My youngest brother proves he's a baby whisperer—while my father signs his first executive orders. pic.twitter.com/UqJeCcTjg3— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 23 Januari 2017