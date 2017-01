London Selidiki Insiden Rudal Nuklir Inggris di AS

LONDON – Majelis Rendah Parlemen Inggris, House of Commons, memeriksa Menteri Pertahanan Michael Fallon terkait insiden rudal Trident tahun lalu. Dalam peristiwa itu, rudal berkemampuan nuklir tersebut mengalami malfungsi dan berbelok menuju daratan Amerika Serikat (AS) saat diluncurkan.

Dalam pemeriksaan itu, Fallon menghindari pertanyaan dari para anggota parlemen tentang insiden yang terjadi pada Juni 2016. Fallon mengatakan, tidak ada detail dari uji coba itu yang dapat diungkap kepada publik.

Fallon dipanggil setelah Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May mengatakan mengetahui berlangsungnya uji coba tersebut.

Sementara itu media AS, CNN, memublikasikan pernyataan dari pejabat AS yang mengungkapkan bahwa rudal balistik milik Inggris itu terpaksa diledakkan dengan sistem self destruct saat mengalami kerusakan dalam uji coba. Diwartakan Russia Today, Selasa (24/1/2017), pada uji coba yang berlangsung di dekat Florida itu, Trident yang tak dilengkapi hulu ledak nuklir yang ditembakkan ke arah pantai Afrika itu berbelok menuju ke daratan AS.

Trident adalah rudal balistik berbasis peluncuran dari kapal selam yang dilengkapi dengan multiple independently targetable reentry vehicle (MIRV). Rudal buatan Lockheed Missiles and Space Corp itu digunakan oleh angkatan bersenjata AS dan Inggris.

Baik Fallon dan May dicurigai menutupi insiden ini karena dikhawatirkan mengancam program pembaruan rudal Trident yang sedang direncanakan. Beberapa pekan lalu, Parlemen Inggris mendukung digelontorkannya dana 40 miliar pound (sekira Rp665 triliun) untuk menjalankan program tersebut.