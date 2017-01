Sepasang Sahabat Terancam Dipenjara Setelah Unggah Video Telan Ikan Mas

DEVON - Daniel Challis (24) tak menyangka jika kegiatan yang ia anggap hanya bercanda justru membawanya ke dalam sebuah masalah besar. Daniel dianggap telah melakukan kekejaman pada hewan setelah menelan hidup-hidup seekor ikan mas kecil.

Aksi Daniel tersebut diabadikan oleh seorang temannya bernama Cheryl Stevens (27) dalam sebuah video. Video berdurasi 28 detik tersebut kemudian diunggah keduanya ke media sosial Facebook masing-masing.

Melansir Metro, Selasa (24/1/2017) Daniel dan Cheryl harus menghadapi tuntutan pengadilan akibat ulah iseng mereka. Keduanya dianggap telah menyebabkan penderitaan dan kematian perlahan-lahan pada si ikan.

Sumber: Metro

Daniel dan Cheryl mengaku hanya bercanda untuk melepas lelah usai bekerja ketika seorang teman yang tak disebutkan namanya menantang Daniel untuk menelan ikan mas yang menjadi peliharaan milik manajer Kantor Crazy Horse bar di Paignton. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) atau Badan Kesejahteraan Hewan Inggris kemudian menginvestigasi video yang viral tersebut.

Cheryl sebelumnya, telah menghapus video tersebut dari Facebooknya setelah beberapa temannya berkomentar bahwa apa yang dilakukan Daniel adalah hal yang menjijikkan. Akan tetapi, tuntutan terhadap kasus ini tetap dilanjutkan.

Jaksa RSPCA, Kevin Withey mengatakan, si ikan terlihat jelas masih dalam kondisi hidup ketika Daniel memakannya. Video memperlihatkan, Daniel memegangi ekor si ikan yang masih menggeliat sebelum dimasukan ke dalam mulut.

Sementara itu, saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan, dokter hewan David Martin, menyatakan, ikan tersebut tidak langsung mati setelah ditelan. "Ikan tersebut menderita karena tidak mendapat pasokan air dan tidak bisa bernapas di perut Daniel," ujar David. Putusan pengadilan bagi sepasang sahabat tersebut ditunda hingga 3 Februari. Keduanya diketahui tak harus mendekam di balik jeruji besi karena membayar jaminan.