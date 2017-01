iNews TV Akan Jadi TV Berita Terbesar di Indonesia

JAKARTA - iNews TV diharapkan menjadi televisi berita terbesar di Tanah Air, yang menyuguhkan tayangan berkualitas.

“Bangun iNews TV menjadi terbesar, referensi berita masyarakat Indonesia,” kata Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan di iNews TV Corporate Workshop 2017, di MNC News Center, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Dalam acara bertema One Team-Together We Can Achieve More tersebut, Hary Tanoe memberikan energi baru kepada tim iNews TV.

Dia menekankan pentingnya visi, kualitas serta kecepatan yang harus terus dilakukan hingga mencapai tujuan yang diinginkan. “Tentukan visi, bangun kualitas, speed, konsisten, saya yakin 100% selama dalam batas kemampuan manusia pasti berhasil,” tuturnya.

Pria asal Jawa Timur itu mengungkapkan, visi diperlukan agar seluruh tim bergerak dengan tujuan yang sama yaitu mencapai visi tersebut. Visi iNews TV ke depan adalah menjadi tv berita terbesar di Indonesia.

Setelah visi ditentukan, diperlukan membangun kualitas dan kecepatan. Dengan menjalankan ketiga aspek tersebut, Hary Tanoe optimis Inews TV menjadi stasiun televisi referensi masyarakat Indonesia.