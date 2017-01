Blusukan di Kedoya, Anies Ditemani Bambang Widjojanto

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar sosialisasi di Jalan Green Garden, Kedoya Utara, Jakarta Barat. Dalam kegiatannya kali ini berbeda dengan biasanya. Sebab, mantan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto ikut dalam sosialisasi tersebut.

Selain itu, anak dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini yakni Mutiara Annisa ikut dalam aksi sosialisasi. Menggunakan kemeja putih dengan pin "Salam Bersama".

Sementara itu kedatangan cagub nomor urut tiga ini langsung disambut puluhan warga. Ia pun mengelilingi gang demi gang di kawasan Pesing Garden. Tak hayal Anies menjadi rebutan warga untuk bersalaman dan selfie.

"Oh ini pak Anies. Saya tunggu dari tadi," ucap Rudy di Jalan Green Garden, Kedoya Utara, Jakarta Barat, Selasa (24/1/2017).

Adapun dalam kesempatan itu Anies memaparkan program unggulannya bersama pasangannya Sandiaga Salahudin Uno. Pertama, adalah program ekonomi. Ia menilai pertumbuhan ekonomi di Jakarta tinggi, tapi minim lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, Anies-Sandi punya program OKE OCE, yaitu One Kecamatan One Center for Enterpreneurship. Satu kecamatan akan ada pusat kewirausahaan. Selain itu, cagub yang diusung partai Gerindra-PKS ini berkomitmen untuk menekan harga kebutuhan barang pokok atau yang dikenal dengan sembako.