Ingin Tunaikan Salat, Anies Minta BW Paparkan Program Unggulannya

JAKARTA - Bambang Widjojanto (BW), juru berpikir pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno ikut mendampingi sosialisasi program di Jalan Green Garden, Kedoya Utara, Jakarta Barat.

Setibanya di lokasi, Anies beranjak menunaikan ibadah salat dan menyerahkan penyampaian programnya kepada mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

"Bapak ibu saya datang belum salat. Saya salat dulu. Nanti Pak BW yang bicara dulu. Habis saya salat, saya balik lagi ke sini. Oke," kata Anies di lokasi, Selasa (24/1/2017).

Mendapat amanah, BW langsung memaparkan program unggulan Anies-Sandi, yakni OK OCE atau One Kecamatan One Center of Enterpreneurship. Inti dari program tersebut adalah ingin mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

"Banyak warga Jakarta miskin enggak ada pekerjaan. Maka Anies-Sandi berikan program. Salah satunya OK OCE. Setuju enggak kalau program ini ada di Kampung Pesing. Program ini bukan akan dilakukan tapi sudah dilakukan," papar Bambang.

Menurut BW, dirinya sering mengikuti kegiatan sosialisasi program tersebut. Sehingga mendampingi Anies blusukan untuk menyerap aspirasi sudah menjadi hal biasa.

"Saya sebenernya udah beberapa kali ikut. Hari ini saya juga ketemu masyarakat Pesing. Tapi ada beberapa titik saya diminta relawan datang tanpa ada media," tutupnya