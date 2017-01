Gagal Terbang, Ratusan Penumpang Emirates Airline Diturunkan

DENPASAR - Ratusan penumpang tujuan Dubai dari Denpasar Bali, terpaksa di turunkan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Peristiwa itu terjadi pada Selasa (24/1/2017) sekira pukul 00.45 Wita.



Berdasarkan informasi yang dihimpun, pesawat Emirates Airline yang akan mengangkut ratusan penumpang itu mengalami kerusakan pada bagian ban belakang jelang take off.



Diketahui pesawat itu mengangkut 16 kru, dengan penumpang 217 orang yang terdiri dari 214 dewasa dan 3 bayi.



Ketika akan take off, fire indikator menyala dan pesawat block di Runway sekitar 1 km dari runway 09 dan menghadap ke barat (runway 09). Setelah dilihat, satu ban roda belakang sebelah kanan bagian tengah pecah.



Saat itu pesawat pun langsung dikawal dua truk PKP-PK serta team emergency terdiri dari TNI AU, Avsec dan lainnya.



Semua penumpang langsung dievakuasi dan dibawa ke hotel. Sementara pesawat tersebut saat ini sedang diperbaiki. GM Angkasa Pura, Yanus Suprayogi membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Memang benar kejadianya semalam. Peristiwa ini tidak ada korban jiwa, semua penumpang selamat," paparnya. (sym)