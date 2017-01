Trump Akan Tanda Tangani Kebijakan Pembatasan Imigran

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menandatangani kebijakan yang mengatur pembatasan masuknya imigran dan pengungsi ke negaranya.

Pembatasan itu nantinya ditujukkan kepada imigran yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Negara-negara tersebut di antaranya yaitu Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Sebagaimana diwartakan ITV, Rabu (25/1/2017), pembatasan masuknya imigran akan diberlakukan untuk sementara hingga Departemen Luar Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mampu meningkatkan proses keamanan pemeriksaan bagi para imigran. Pembatasan tersebut juga bertujuan sebagai tindak pencegahan terhadap ancaman seperti terorisme.

Presiden Trump rencananya menandatangani kebijakan tersebut pada Rabu 25 Januari waktu AS di US Department of Homeland Security. (rav)