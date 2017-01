Anies: Data yang Disajikan saat Debat Tidak Mengada-ada

JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menegaskan bahwa data yang disajikan dalam debat merupakan temuannya yang sangat relavan dan tidak mengada-ada.

Seperti angka kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendidikan, 44 pos kewirausahaan One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE), serta 200 ribu pengusaha baru.

"Semua itu data yang relevan kok, bukan sekadar data yang berderet," jelasnya saat makan siang bersama media di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menganggap, debat merupakan kesempatan menyampaikan gagasan dan program kerja dan harus mudah dipahami masyarakat.

"Saya berkepentingan orang ingat pesan yang saya presentasikan, adanya analisis data ini akan membuat penjelasan kita lebih fair (adil), mana yang meleset, mana yang tepat," tutupnya.