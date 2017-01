Sebut Anies 'Pak Menteri' di Debat Pertama, Sylvi: Itu Bentuk Apresiasi

JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Sylviana Murni, sempat menyapa cagub nomor tiga, Anies Baswedan, dengan sapaan "Pak Menteri" saat debat pertama yang diadakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, pada Jumat 13 Januari 2017.

Menurut Sylvi, sapaan tersebut sengaja dilakukannya tanpa ada maksud menyindir Anies Baswedan yang merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sylvi beralasan sapaannya tersebut hanyalah bentuk apresiasi kepada Anies.

"Kalau ada menteri enggak jadi menteri lagi boleh dong disapa begitu, ini bentuk apresiasasi. Sama saja kayak doa," ucap Sylvi dalam acara Special Report 'Mencari Jawara Jakarta' di iNews TV, Rabu (25/1/2017) malam.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu bahkan menyebut sapaanya sama seperti doa. "Sama dengan calon jenderal saya sapa 'Halo Pak Jenderal' kan ini doa," ungkapnya.

Sebelumnya sapaan "Pak Menteri" kepada Anies dari Sylvi sempat mendapat respons negatif dari pengguna internet (netizen). Bahkan, frase "Pak Mentri" masuk ke topik tren di Indonesia.

Para netizen rata-rata menganggap sapaan itu tak sopan. Seperti disampaikan Budi Pranata ‏dengan akun @budisapi. ""Halo pak mentri" shame on you mpok silvy, so rude," kata Budi.

"Abs d blng g nyambung, bu silvy bls dng mnyapa pak mentri, ketahuan mak2 nyinyirnya," kata akun @rere_sigit.