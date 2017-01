Ratusan Sopir Angkot di Manado Gelar Demo

MANADO - Ratusan sopir angkutan dalam kota (Angkot) Manado menggelar aksi unjuk rasa di Sekretariat DPRD Manado, Rabu (25/1/2017). Para sopir diterima anggota Komisi C DPRD Manado di Ruang Paripurna DPRD Manado.

Koordinator aksi Gadjali Djamaan menuntut, pemerintah dan kepolisian mengevaluasi one way traffic yang sudah dilaksanakan satu tahun terakhir. Selain itu, mereka juga meminta transportasi online ditertibkan karena dinilai belum resmi.

"Satu tahun ini one way traffic tidak berdampak bagi angkot maupun masyarakat. Belum lagi ada Gojek yang sudah semakin mempersulit sopir untuk memperoleh pendapatan yang layak," katanya.

Hal serupa dikatakan Terry Umboh, seorang sopir angkot. Menurut dia, meski sudah dilaksanakan selama satu tahun terakhir, hasil evaluasi one way traffic belum diketahui. Dia berpendapat, pelaksanaan one way traffic belum ditunjang infrastruktur memadai.

"Seharusnya sudah dievaluasi. Belum ada jembatan penyeberangan, terminal juga tidak jelas, sehingga banyak timbul terminal bayangan," tegasnya.

Anggota Komisi C Roy Makawatak mengatakan, berharap Dinas Perhubungan Manado menyampaikan konsep mengatur lalu lintas untuk setahun ke depan. Apalagi, lanjut dia, awal tahun ini Dinas Perhubungan dipimpin kepala dinas yang baru.