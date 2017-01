Raih PhD di Inggris dengan Beasiswa Ini!

JAKARTA - Melanjutkan studi S-3 di usia muda kini sudah menjadi hal yang lumrah. Nah, bagi kamu yang ingin mendapat gelar PhD dari luar negeri, kali ini University of East Anglia di Inggris menawarkan beasiswa bagi mahasiswa internasional.

Beasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin mengambil studi ekonomi di The School of Economics University of East Anglia. Penerima beasiswa akan dibebaskan dari biaya kuliah selama studi.

Untuk mendapatkan beasiswa ini, pertama pelamar wajib memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan kampus. Para mahasiswa internasional juga diminta memenuhi kompetensi bahasa Inggris, dan merupakan mahasiswa baru di tahun ajaran 2017/2018.

Proses seleksi beasiswa berdasarkan pada prestasi akademia pelamar, kelengkapan dokumen, dan proposal riset. Hanya proposal yang relevan yang akan dinilai oleh kampus. Sedangkan pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi University of East Anglia

Pendaftaran beasiswa ini terbagi menjadi tiga kloter. Pertama, yakni pada 16 Januari 2017. Bagi kamu yang terlewat, masih ada kesempatan berikutnya pada 30 Januari dan 24 April 2017. Informasi lebih lanjut, segera cek laman University of East Anglia.

Selamat mencoba!