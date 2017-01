Jaguar New XF Black Jack Mendarat di Indonesia, Cuma 5 Unit

JAKARTA - PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) selaku distributor resmi mobil Jaguar Land Rover di Indonesia memperkenalkan varian terbaru dari XF 2.0, yaitu Black Jack. Sedan mewah itu telah diperkenalkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show pada Agustus 2016 dan baru diluncurkan saat ini.

Hal yang membedakan antara new XF 2.0 standar dengan varian Black Jack adalah penampilannya yang lebih sporty.

"Dengan sentuhan bertema Black Jack, new XF 2.0 tampak lebih agrasif dan menjadikan kesan sporty semakin kental," jelas Roland Staehler, chief operating officer (COO) WAE saat peluncuran, di Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Sentuhan yang diberikan Jaguar terbilang sederhana, namun memberikan dampak cukup signifikan terhadap penampilannya. Balutan warna gloss black pada grille dan bumper depan membuat wajah XF 2.0 Black Jack lebih tegas. Di bagian samping dan belakang, frame jendela, ventilasi samping, dan aksen krom di bagasi juga dibalut warna gloss black. Menyempurnakan penampilan di bodi, rumah kaca spion diberi balutan material karbon.

Desain pelek tidak mengalami perubahan, hanya saja warnanya diubah menjadi gloss black agar selaras dengan bagian lainnya. Di balik pelek empat rodanya, terpasang kaliper rem cakram yang dibalut dengan warna merah untuk menonjolkan kesan lebih sporty.

Sementara bagian interior tidak mengalami perubahan. Fitur dan tata letaknya masih sama seperti varian lain. Begitu juga dengan kondisi di balik kap, new XF 2.0 Black Jack yang dipasarkan di Indonesia menggendong mesin 4 silinder segaris berkapasitas 2 liter dengan turbocharger. Mesin tersebut mampu mengeluarkan tenaga 240 ps pada 5.500 rpm dan torsi puncak 340 nm pada rentang 1.750-4.000 rpm.

Tenaga dikirim ke roda melalui transmisi otomatis delapan percepatan sehingga membuat sedan mewah asal Inggris itu mampu berakselerasi dari 0-100 kilometer per jam dalam 7 detik. Kecepatan puncaknya mencapai 250 km/jam. Jaguar new XF 2.0 Black Jack dipasarkan dalam jumlah terbatas di Indonesia yakni hanya lima unit dengan harga Rp1,599 miliar off the road.