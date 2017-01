Ini Sebab Suzuki Pede Luncurkan Pikap Carry Baru di Awal 2017

JAKARTA - Jika agen pemegang merek (APM) lain meluncurkan kendaraan penumpang di awal 2017, maka PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) justru menghadirkan mobil baru di segmen komersial, yakni pikap new Carry atau biasa dikenal dengan Futura. (Baca: Awali 2017, Suzuki Vermak Pikap Carry)

Alasannya, sejak beberapa bulan terakhir penjualan low pick up menunjukkan pertumbuhan. SIS menilai awal 2017 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan pembaruan pada mobil komersial andalannya itu.

"Jadi seperti diketahui, market dari pikap ini dari 2015 ke 2016 turun 31 persen, khsusunya di kelas low pick up, karena perekonomiannya tidak bagus. Tapi kalau dilihat perkembangan empat bulan terakhir, September sampai Desember, perkembangan dari low pick up naik cukup lumayan. Trennya dari 6.000 sampai 7,000 unit per bulan naik ke 8.000 unit. Bahkan terakhir di Desember sudah 10 ribu unit," papar Makmur, 4W sales director SIS di sela peluncuran di Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Pertumbuhan ini, lanjut Makmur, didorong oleh membaiknya kondisi perekonomian. Dampaknya akan dirasakan oleh para pemain kendaraan komersial, termasuk di segmen low pick up.

Pada 2016, Suzuki menjual 43.443 unit mobil pikap yang terdiri dari dua model, yakni Carry (Futura) dan Mega Carry (APV). Sebanyak 29.408 unit di antaranya disumbang oleh Carry dan 14.035 APV. Jumlah itu sekaligus mengokohkan posisi Suzuki sebagai penguasa pasar low pick up dengan angka 42,8 persen.

Pada tahun ini, SIS menargetkan penjualan low pick up-nya naik 15 persen dibandingkan 2016.

Sementara itu berdasarkan data SIS, total market low pick up sendiri pada 2016 tercatat sebanyak 101.533 unit atau turun 31,3 persen dibandingkan 2015 yang mencapai 147.921 unit.

Di segmen ini, Carry bersaing di antaranya dengan Mitsubishi Colt T120 SS dan Daihatsu Gran Max.