Wuih, Upgrade Jaguar New XF Jadi 'Black Jack' Tambah Rp50 Juta

JAKARTA - Jaguar new XF resmi meluncur di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada Agustus 2016. Lalu, membuka tahun 2017, PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) sebagai distributor resmi mobil Jaguar Land Rover (JLR) kembali meluncurkan new XF, namun kali ini varian barunya diberi julukan Black Jack. Hanya tersedia lima unit, new XF 2.0 Black Jack dipasarkan dengan harga Rp 1,599 miliar (off the road). Antara Black Jack dengan varian lain tidak terlalu jauh berbeda, hanya penambahan aksesori pada eksterior saja. Lantas apakah new XF bisa di-upgrade menjadi Black Jack?

"Bisa dilakukan," jawab Bambang Tjahyono, director of wholesales and training WAE, di sela peluncuran Jaguar new XF 2.0 Black Jack, di Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Bambang menerangkan untuk mengubahnya, konsumen dikenakan biaya tambahan antara Rp30 juta sampai Rp50 juta. "Semua aksesorinya plug and play. Kami siapkan akesorinya, paling menunggu dua sampai tiga pekan untuk pengerjaan," terang dia.

Diketahui, sentuhan yang diberikan Jaguar pada varian Black Jack terbilang sederhana, namun memberikan dampak cukup signifikan terhadap penampilannya. Balutan warna gloss black pada grille dan bumper depan membuat wajah XF 2.0 Black Jack lebih tegas. Di bagian samping dan belakang, frame jendela, ventilasi samping, dan aksen krom di bagasi juga dibalut warna gloss black. Menyempurnakan penampilan di bodi, rumah kaca spion diberi balutan material karbon.

Desain pelek tidak mengalami perubahan, hanya saja warnanya diubah menjadi gloss black agar selaras dengan bagian lainnya. Di balik pelek empat rodanya, terpasang kaliper rem cakram yang dibalut dengan warna merah untuk menonjolkan kesan lebih sporty. Sementara bagian interior tidak mengalami perubahan. Fitur dan tata letaknya masih sama seperti varian lain. Begitu juga dengan kondisi di balik kap, new XF 2.0 Black Jack.

Sebagai sedan premium bermesin 2 liter Jaguar XF bersaing dengan Mercedes Benz E Class dan BMW seri 5. (san)