TOP AUTOS: Dari Suzuki Pikap Carry Teranyar hingga Jaguar 'Black Jack"

JAKARTA - Mengawali 2017, dua produsen mobil di Tanah Air yaitu Suzuki dan Jaguar Land Rover di hari yang sama, Kamis 26 Januari 2016, meluncurkan masing-masing satu produk.

Dimulai dari PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) selaku agen pemegang merek mobil Suzuki di Indonesia meluncurkan pikap new Carry. Mobil pesaing Mitsubishi Colt T120 SS dan Daihatsu Gran Max itu mengalami beberapa perubahan.

4W Deputy Manager Director PT SIS Setiawan Surya, saat peluncuran di Showroom Suzuki Pecenongan, Jakarta, mengatakan perubahan ini bertujuan untuk memperkuat konsep Carry sebagai kendaraan komersial yang tangguh.

Perubahan itu meliputi emblem Carry yang baru, grille menjadi lebih besar, serta under guard di depan. Di bagian samping, tepatnya di bak, Suzuki mengganti stiker lama. Perubahan di bagian interior adalah perubahan warna bahan di door trim dan jok.

Jantung penggeraknya menggunakan mesin G15A berkapasitas 1.493 cc, 4 silinder, 16 valve, multi point injection (MPI). Tenaga yang dihasilkan 78,8 ps pada 5.000 rpm dan torsi 130 nm pada 3.000 rpm.

Kehadirannya di awal tahun bukan tanpa alasan, Suzuki melihat sejak beberapa bulan terakhir penjualan low pick up menunjukkan pertumbuhan.

"Jadi seperti diketahui, market dari pikap ini dari 2015 ke 2016 turun 31 persen, khsusunya di kelas low pick up, karena perekonomiannya tidak bagus. Tapi kalau dilihat perkembangan empat bulan terakhir, September sampai Desember, perkembangan dari low pick up naik cukup lumayan. Trennya dari 6.000 sampai 7,000 unit per bulan naik ke 8.000 unit. Bahkan terakhir di Desember sudah 10 ribu unit," papar Makmur, 4W sales director SIS.

Pertumbuhan ini, lanjut Makmur, didorong oleh membaiknya kondisi perekonomian. Dampaknya akan dirasakan oleh para pemain kendaraan komersial, termasuk di segmen low pick up.

Sementara itu, PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) sebagai distributor resmi mobil Jaguar Land Rover (JLR) kembali meluncurkan new XF, namun kali ini varian barunya yang diberi julukan Black Jack. Hal yang membedakan antara new XF 2.0 standar dengan varian Black Jack adalah penampilannya yang lebih sporty.

"Dengan sentuhan bertema Black Jack, new XF 2.0 tampak lebih agrasif dan menjadikan kesan sporty semakin kental," jelas Roland Staehler, chief operating officer (COO) WAE saat peluncuran, di Jakarta.

Sentuhan yang diberikan Jaguar terbilang sederhana, namun memberikan dampak cukup signifikan terhadap penampilannya. Balutan warna gloss black pada grille dan bumper depan membuat wajah XF 2.0 Black Jack lebih tegas. Di bagian samping dan belakang, frame jendela, ventilasi samping, dan aksen krom di bagasi juga dibalut warna gloss black. Menyempurnakan penampilan di bodi, rumah kaca spion diberi balutan material karbon.

Desain pelek tidak mengalami perubahan, hanya saja warnanya diubah menjadi gloss black agar selaras dengan bagian lainnya. Di balik pelek empat rodanya, terpasang kaliper rem cakram yang dibalut dengan warna merah untuk menonjolkan kesan lebih sporty.

Sementara bagian interior tidak mengalami perubahan. Fitur dan tata letaknya masih sama seperti varian lain. Begitu juga dengan kondisi di balik kap, new XF 2.0 Black Jack

Antara Black Jack dengan varian lain tidak terlalu jauh berbeda, hanya penambahan aksesori pada eksterior saja.

Hanya tersedia lima unit, new XF 2.0 Black Jack dipasarkan dengan harga Rp 1,599 miliar (off the road).

Sebagai sedan premium bermesin 2 liter, Jaguar XF bersaing dengan Mercedes Benz E Class dan BMW Seri 5. (san)