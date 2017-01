100 HARI TRUMP: Tepati Janji, Trump Perintahkan Bangun Tembok Perbatasan

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pembangunan tembok pembatas di perbatasan AS-Meksiko serta penjatuhan sanksi terhadap negara-negara bagian yang melindungi imigran ilegal. Sebelumnya, Trump telah mempertimbangkan untuk menata kembali sistem imigrasi dan kebijakan nasional AS.

Kurang dari sepekan setelah resmi menjabat sebagai presiden ke-45 AS, Donald Trump telah melakukan sejumlah gebrakan dan mengambil langkah untuk mewujudkan janji yang disampaikannya saat kampanye dahulu. Di hari pertama bekerja, konglomerat New York itu telah menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari perjanjian Kemitraan Trans Pasifik (TPP).

Kebijakannya kali ini ditujukan untuk menangkal serbuan imigran ilegal serta penyelundupan obat terlarang yang masuk ke AS melalui perbatasan Meksiko. Langkah ini juga memberi sinyal akan adanya tindakan tegas terhadap 11 juta imigran ilegal yang saat ini telah berada di AS.

Trump mengatakan, langkah ini juga akan membantu Meksiko untuk menangkal imigran ilegal dari negara-negara yang berada di selatan yang masuk ke AS melalui negara itu.

“Kami akan menstabilkan kedua sisi perbatasan dan kami juga mengerti bahwa perekonomian Meksiko yang kuat dan sehat sangat baik bagi AS,” jelas Trump sebagaimana dilansir CNN, Kamis (26/1/2017).

Tembok tersebut nantinya diperkirakan akan membentang sepanjang 3.200 kilometer sepanjang perbatasan Meksiko-AS. Namun, belum diketahui dari mana dana pembangunan proyek yang nilainya ditaksir mencapai jutaan dolar itu.

Meski kebijakan Trump terkait imigrasi membuat para imigran khawatir, Ketua Parlemen AS, Paul Ryan merasa tidak ada yang perlu mereka cemaskan. Menurut Ryan, kebijakan tersebut hanya bertujuan untuk melindungi AS dari ancaman.

“Mereka tidak perlu khawatir. Kami berfokus pada keamanan fisik dari perbatasan, kami berfokus terhadap mereka yang datang untuk melukai, dari negara teroris dan hal semacam itu,” ujarnya.