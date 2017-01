VIDEO: Duet Nyanyi Ayah & Anak Perempuannya Ini Menggemaskan Banget!

LIKE father, like daughter. Pepatah klasik tersebut tepat menggambarkan hubungan Dave Crosby dengan anak perempuannya, Claire Ryann.

Sebuah video yang viral di Facebook memperlihatkan keduanya kompak bernyanyi. Berbekal gitar akustik, Dave dan Claire berduet menyanyikan lagu "You've Got A Friend in Me" yang dipopulerkan Randy Newman dan menjadi lagu latar film "Toy Story".

Sumber: Facebook Claire Ryann

Meski masih balita, Claire terlihat sudah mampu bernyanyi dengan baik mengikuti petikan gitar sang ayah. Bakat Claire ini nampaknya turun dari sang ayah. Dave merupakan pemusik yang kerap mengunggah hasil karyanya ke media sosial.

"Ini adalah bait kedua. Aku akan menyanyikan bait kedua," ujar Claire, usai sang ayah selesai mendendangkan bait pertama.

Begitu menggemaskannya, video duet Claire-Dave pun ditonton lebih 1,3 juta kali di laman Facebook Claire. Sementara saat dibagikan ulang di laman LAD Bible, video tersebut menggaet lebih dari 51 juta penonton.