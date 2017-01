Program OK OCE Anies-Sandi Sudah Cetak 3.150 Pengusaha Baru

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, telah mencetak 3.150 pengusaha baru melalui program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE).

"Per 26 Januari kita udah tembus angka 3.150. Ini membuktikan bahwa program OK OCE ini bisa menciptakan gelombang baru semangat baru menjemput 200 ribu lapangan kerja baru yang ada di Jakarta," katanya usai menghadiri pelatihan di Kantor KAHMI Center, Jalan Turi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

Pria yang akrab disapa Sandi itu akan terus mendongrak sebanyak-banyaknya pengusaha baru di Ibu Kota.

"Jadi, berikut kita akan punya pelatihan yang besar, OK OCE Akbar tanggal 29 Januari di GOR Grogol di mana kita akan mengundang semua yang sudah mengikuti program OK OCE ditambah peserta baru dengan target peserta 4 ribu," tuturnya.

Selain menggelar di GOR Grogol, program OK OCE ini juga digelar di posko pemenangan Anies - Sandi di Melawai, Kebayoran Jakarta Selatan.

"Dan juga nanti akan ada program OK OCE selanjutnya di Melawai dengan 80 peserta jadi dengan ini target kita untuk menjemput 5 ribu pelaku ekonomi baru enterpreneur baru," ujarnya.

Sandi menambahkan, dengan capaian tersebut, membuktikan kepada warga Jakarta bahwa OK OCE akan menstabilkan pertumbuhan ekonomi di berbagai elemen masyarakat.

"Membuktikan kepada warga DKI bahwa ada bukan hanya pusat usaha di tiap kecamatan tapi center off gross pusat pusat pertumbuhan di 44 kecamatan yang akan menstabilkan meratakan membuat pertumbuhan itu merata bukan hanya di pusat kota yang hanya memihak kelas menengah ke atas tapi juga menyebarkan pertumbuhan itu di 44 kecamatan sehingga terjadi gross with equity. Pertumbuhan dengan pemerataan, pertumbuhan yang adil," tutupnya.