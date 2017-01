Hama Ulat Serang Tanaman Cabai di Sleman

SLEMAN - Hama ulat menyerang tanaman cabai di Dusun Gondang Desa Donokerto Kecamatan Turi Sleman diserang hama ulat. Meski belum parah, tetapi Karni (72), salah satu petani, khawatir jika ulat-ulat ini semakin banyak.

"Tanaman cabai saya ini sudah mau memasuki masa panen, tetapi kok malah diserang ulat. Kemarin sudah disemprot tetapi ulatnya ada lagi. Kalau tidak disemprot ya saya setiap pagi mencari ulat ini dan saya buang," ujarnya, seperti mengutip KRjogja, Kamis (26/1/2017).

Menurut Karni, ulat ini bisa memakan apa saja termasuk daun, bunga dan cabainya. Jika dibiarkan maka cabai bisa membusuk. Padahal, sekarang harga cabai jenis keriting merah sekitar Rp35 ribu sampai Rp 40 ribu per kilogram. Apalagi cabai rawit merah mencapai Rp100 ribu per kilogram.

Sementara itu, pantauan di Pasar Cebongan Sleman, harga cabai rawit merah masih stabil tinggi yakni Rp100 ribu per kilogram. Cabai rawit hijau Rp60 ribu, cabai keriting merah Rp35 ribu dan cabai keriting hijau Rp18 ribu per kilogram. Harga ini sangat tinggi mengingat dua bulan yang lalu cabai rawit merah masih di kisaran Rp30 ribu per kilogram.