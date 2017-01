Dua Tipe Pembeli Mobil Pikap

JAKARTA - Mobil jenis low pick up digunakan oleh banyak kalangan usaha kecil. Karena lekat dengan aktivitas bisnis, penjualan mobil komersial ringan ini pun sangat bergantung dengan kondisi perekonomian. Jika ekonomi sedang lesu, maka penggunaan pikap akan menurun yang dampaknya pada penjualan.

Namun sejak September 2016, penjualan low pick up kembali bergairah. Data yang diungkap PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), penjualan total low pick up pada Juli hanya 6.000 unit, namun di bulan-bulan berikutnya naik 9 persen. Bahkan pada Desember 2016 menyentuh angka 10 ribu unit.

Hal ini pun berdampak pada penjualan mobil low pick up Suzuki, yakni Carry (Futura) dan Mega Carry (APV). Selama 2016, low pick up Suzuki menyumbang penjualan 43.433 unit dengan perincian, 29.404 unit Carry dan 14.035 Mega Carry. Meski perolehan tersebut menurun jika dibandingkan dengan penjualan pada 2015, namun di akhir 2016 penjualan kembali meningkat dan tren itu diprediksi akan terus berlanjut pada 2017. Momentum ini pun dimanfaatkan SIS dengan meluncurkan new Carry pada Kamis 26 Januari 2017.

Soa penjualan Carry yang lebih banyak dibandingkan Mega Carry, Makmur, 4W sales director SIS, menjelaskan secara imege Carry jauh lebih dulu dikenal karena sudah dipasarkan lebih dari 40 tahun. Sementara Mega Carry baru diluncurkan pada 2011 sebagai pengembangan dari APV minibus.

"Dari sisi harga juga berbeda, perbedaan Mega Carry dengan Carry Rp10 jutaan," tambahnya.

Sementara itu, Harold Donnel, 4W head of product development PT SIS, menambahkan salah satu upaya yang dilakukan Suzuki untuk mempertahankan bahkan meningkatkan penjualan low pick up pada 2017 adalah melakukan pembaruan produk. Hal ini tak lepas untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakter konsumen mobil komersial ringan ini. Pasalnya, meski untuk usaha, saat ini low pick up tidak hanya digunakan oleh sopir suruhan namun pembelinya itu sendiri.

"Tipe konsumen pengguna carry ada dua, pertama adalah karakter yang membeli lalu menggunakan pikap itu sendiri dan kedua dia membeli tapi menyuruh orang atau sopir atau operator untuk mengendarainya. Artinya secara segmen target, kami tetap mengakomodasi kebutuhan orang yang ingin membeli dan mengendarai," ungkapnya.

Tipe konsumen yang membeli untuk menggunakan sendiri biasa memilih Mega Carry, sedangkan bagi yang membeli untuk digunakan orang lain lebih ke Carry. Hal ini terkait dengan kenyamanan berkendara.

"Untuk Mega Carry kan sudah ada ACPS (AC dan power steering) sehingga lebih nyaman dan tidak terlalu berat menyetirnya. Tapi untuk Futura (Carry) kami tidak melengkapi dengan AC PS karena memang lebih full functional," cetusnya.