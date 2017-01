TOP AUTOS: Dua Amunisi Datsun di 2017

JAKARTA - PT Nissan Motor Indonesia (NMI) melalui brand Datsun membuka 2017 dengan meluncurkan edisi terbatas GO Panca Special Version.

Head of Datsun Indonesia, Indriani Hadiwidjaja, mengatakan bahwa hadirnya mobil edisi terbatas ini merupakan upaya Datsun untuk menghadirkan mobil dengan harga terjangkau namun berdesain atraktif.

Datsun GO Panca Special Version hanya dipasarkan dalam dua pilihan warna, yakni putih yang dikombinasikan hitam dan merah serta merah dengan kombinasi hitam. Berbeda dari versi standarnya, mobil ini dilengkapi body kit baru, spoiler, spion elektrik, serta pelek berdiamater 15 inci.

Datsun hanya memasarkan 300 unit GO Panca Special Version, dengan perincian 250 unit putih dan 50 merah.

Selain edisi khusus, rencananya Datsun juga akan meluncurkan satu mobil baru yang merupakan model ketiga.

"Untuk new model, sesuai dengan komitmen kami di awal pastinya, model ketiga akan datang di 2017. Pastinya akan melengkapi line up dengan transmisi otomatis. Tepatnya kapan, yang pasti saya belum bisa bocorkan. Yang pasti di 2017 menjadi breakthrough Datsun dan kami akan membuat inovasi terbaru seperti pada 2014," ujar Head of Datsun Indonesia, Indriani Hadiwidjaja.

Datsun Indonesia saat ini hanya menjual dua model, yakni hatchback Datsun GO Panca dan MPV Datsun GO+ Panca. Keduanya masuk dalam segmen low cost green car (LCGC).

Sementara itu, terkait target penjualan di 2017, Indri mengaku belum menentukannya lantaran menggunakan model sistem tahun fiskal dalam menjalankan bisnis.

"Target belum bisa umumkan, karena kalendar fiskal belum selesai," pungkas Indri. (san)