100 HARI TRUMP: Trump Siapkan Perintah Eksekutif untuk Kurangi Peran AS di PBB

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan mempersiapkan dua perintah eksekutif untuk mengurangi peran Negeri Paman Sam di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya. Seperti juga pembangunan tembok perbatasan, kebijakan ini merupakan salah satu janji yang disuarakan Trump dalam kampanye-kampanyenya.

Reuters, Jumat (27/1/2017) mewartakan, salah satu rancangan perintah eksekutif itu akan memulai pengkajian dan kemungkinan pembatalan beberapa bentuk perjanjian multilateral tertentu. Beberapa perjanjian yang kemungkinan terancam akibat perintah eksekutif ini adalah Perjanjian Iklim Paris dan beberapa perjanjian perdagangan multilateral.

Belum sepekan menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump telah mengambil sejumlah langkah guna mewujudkan visi yang disampaikannya selama berkampanye di antaranya perubahan kebijakan imigrasi dan penarikan AS dari perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP).

Jika perintah eksekutif ini nantinya ditandatangani dan disetujui, maka Trump membuktikan satu lagi ucapannya dalam kampanye. Perintah eksekutif itu akan memotong sedikitnya 40 persen dari sisa pendanaan AS untuk organisasi-organisasi internasional.

Tentu saja imbasnya akan dirasakan beberapa badan PBB dan organisasi internasional di mana AS menjadi donor terbesarnya. New York Times melansir, saat ini, AS menyumbangkan seperempat dari seluruh dana operasi penjaga perdamaian PBB di berbagai belahan dunia.