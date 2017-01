Astaga! Peneliti Berhasil Ciptakan Hybrid Babi dengan Manusia

CALIFORNIA – Peneliti di Salk Institute for Biological Studies di La Jolla, California, AS, melakukan sebuah terobosan dengan menciptakan persilangan antara manusia dan babi pertama di dunia. Penemuan yang dinamakan chimera itu merupakan langkah pertama dalam usaha menumbuhkan organ manusia di dalam tubuh hewan.

Nama chimera diambil dari makhluk percampuran dua atau lebih spesies dalam mitologi Yunani. Embrio manusia-babi itu dibuat dengan memasukkan sel induk manusia ke dalam embrio babi muda yang kemudian dibiakkan menggunakan seekor sapi sebagai induk pengganti.

Di antara lebih dari 2.000 embrio, hanya 186 yang berubah menjadi chimera dengan bentuk dominan babi. Hanya 1 dibanding 10 ribu sel yang memiliki elemen manusia.

First peer-reviewed account published of creating pig–human hybrid fetuses; other chimaeras also reported: https://t.co/zuOCJjI5CU pic.twitter.com/YOM7RJMQRz— Nature News&Comment (@NatureNews) January 26, 2017