Berpikir Jernih dan Tenang, Cara Anies Menghadapi Debat Pilgub DKI Jilid II

JAKARTA – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno, berusaha memberikan yang terbaik saat menjalani debat kandidat jilid II yang akan dilaksanakan malam ini, Jumat 27 Januari 2017.

"Insya Allah (bisa unggul lagi). Kita tidak ingin takabur, terus tetap tawadu (rendah hati). Kita ingin bisa tampil yang terbaik, artinya bersiap-siap dan tentu berpikir jernih, tenang, dan mohon doanya supaya kita bisa tampil yang terbaik," kata Anies usai Salat Jumat di Masjid Attaqwa, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Anies juga memiliki strategi jika ada paslon lain menyerang dirinya ataupun Sandi secara pribadi maupun terkait program mereka.

"Saya akan berikan senyum terganteng saya. Kemudian akan memmaparkan dua program utama kita, OKE OCE (One Kecamatan One Center of Entrepreneurship), dan KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus, dan bahwa birokrasi itu harus melayani. Kami yakin kami punya kemampuan untuk menyampaikan di hari pertama kami untuk menghadirkan kesejahteraan, lapangan kerja, dan pendidikan yang lebih berkualitas untuk warga," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, KPU DKI malam ini kembali menggelar debat kandidat cagub-cawagub di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Adapun tema besar yang diusung dalam debat jilid II ini adalah 'Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik serta Penataan Kawasan Perkotaan'.

Debat kali ini akan dimoderatori oleh Eko Prasodjo dan Tina Talisa. Eko merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia serta mantan menteri pendayagunaan aparatur negara. Kemudian Tina Talisa diketahui merupakan presenter televisi dan finalis Putri Indonesia 2003.