Wah... AHY Mau Adopsi Gaya Militer ke Sistem Birokrasi Jakarta

JAKARTA - Calon gubernur nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono menerima pertanyaan dari moderator, Agus Prasodjo tentang adanya intervensi dalam birokrasi.

Pria yang akrap disapa AHY itu mengatakan, dirinya akan mengadopsi kultur di militer, yakni adanya merit system, profesional dan serba terbuka dan terukur.

"Adanya intervensi kekuasan harus dihindarkan, modal saya adalah, akan mengadopsi di militer yakni, merit system, profesional, terbuka dan terukur. Harus ada key performance indicator, setiap menduduki sesuai spesialisasi, the righ man on the right place," kata AHY di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017).

AHY mengakui jika dalam usaha meningkatkan kualitas birokrasi bersih terganjal masalah intervensi dari kekuasaan politik.

"Untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Jakarta yang kompleks memang diawali birokrasi yang berintergritas, good govermance , transparan, responsif, kapabel," ujarnya.