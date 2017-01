Ini Jurus Sandiaga Uno untuk Sulap Sampah Jadi Berkah

JAKARTA – Panelis debat Pilgub DKI Jakarta jilid II di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan melemparkan persoalan sampah di Ibu Kota. Terkait permasalahan itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengaku memiliki jurus jitu.

“Kami memulai sebuah program yang sudah digerakkan OK OC (One Kecamatan One Center). Sampah jadi masalah dan bisa jadi berkah,” ujar Sandiaga saat memaparkan programnya didepan panelis dan warga Ibu Kota, Jumat (27/1/2017).

Sandiaga menambahkan, dengan program OK OC, sampah akan disulap untuk memiliki nilai tambah. Alhasil, program tersebut juga bisa merangsang lapangan kerja.

“Kalau kita memberikan sebuah kesempatan untuk membuat lapangan kerja,” imbuhnya.

Bahkan, Sandiaga memastikan akan mengintegerasikan programnya itu dengan personil pekerja penanganan sarana dan prasara umum (PPSU) yang kini sudah berada di Jakarta.

"Dan kita integerasikan dengan PPSU, itu peluang besar untuk kesejahteraan rakyat," tandasnya.