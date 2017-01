Tutup Debat, Anies-Sandi: Kami Akan Berikan Kepemimpinan Bermartabat

JAKARTA – Debat Pilgub DKI Jakarta jilid II sudah memasuki babak akhir. Masing-masing kandidat diminta untuk memberikan pernyataan penutup.

Pasangan calon nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno pun memaparkan tekadnya untuk Ibu Kota.

Anies mengatakan, jika dirinya bersama Sandiaga memimpin Ibu Kota akan memberikan kepempinan yang bermartabat. Kemudian, memberikan reward positif bagi para birokrat dengan cara yang bijak.

"Kami lahirkan kepemimpinan efektif yang langsung dirasakan masyarakat di manapun berada," kata Anies di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017).

Senada diungkapkan Sandiaga, bakal memberikan yang terbaik untuk Jakarta. Mulai dari reformasi birokrasi, penataan publik dan penataan kota untuk rakyat.

Sandiaga menambahkan, keberpihakan pada rakyat adalah harga mati. Oleh sebab itu, hal tersebut tak bisa ditawar-tawar lagi.

“Itu harga mati,” sambungnya.

Meski belum menjadi memimpin Ibu Kota, Sandiaga memastikan telah merintis program OK OCE atau One Kecamatan One Center for Enterpreneurship.

“Kami telah memulai program OK OCE,” tandasnya.