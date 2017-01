Yuk, Rebut Beasiswa Kuliah S-2 di China Ini!

JAKARTA - Beasiswa kuliah S-2 tersedia di Nankai University. Melalui Confucius Institute Scholarship Program, mahasiswa internasional berkesempatan belajar bahasa dan kultur China gratis.

Program studi yang ditawarkan, yakni S-2 atau Master's Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL). Durasi studi program ini selama dua tahun.

Beasiswa akan menanggung biaya kuliah, akomodasi, tunjangan hidup, dan asuransi kesehatan. Setiap bulan, penerima beasiswa MTCSOL akan mendapat 3.000 yuan.

Pelamar yang ingin mendaftar harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya tidak lebih dari 35 tahun dan berada dalam kondisi yang sehat. Mereka juga harus memenuhi minimum skor 180 dalam HSK Test (level 5) atau minimum skor 50 dalam HSKK Test (intermediate level).

Pendaftaran beasiswa dilakukan dengan melakukan register di laman Confucius Institute Scholarships. Kemudian, isi formulir dengan lengkap, dan mengunggah dokumen-dokumen pendukung yang diminta.

Batas akhir pendaftaran beasiswa, yaitu pada 29 Mei 2017. Sedangkan perkuliahan dimulai pada September 2017.

Selamat mencoba!