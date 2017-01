Keren, Dekan Unhan Beri Kuliah Umum di Jepang

JAKARTA - Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP), Laksda TNI DR Amarulla Octavian ST, MSc, DESD mendapatkan kehormatan, karena bisa memberikan kuliah di sejumlah perguruan tinggi di Jepang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Opinion Leader Program, guna memenuhi undangan yang datang dari Kementerian Pertahanan Jepang.

Kuliah umum ini sendiri dilakukan di Tokyo untuk National Institute for Defense Studies (NIDS) dan Maritime Self Defense Forse (MSDF) Command and Staf College. Selain itu, kuliah umum juga diberikan di Yokosuka untuk National Defense Academy (NDA)

Pada kuliah umum ini sendiri, peserta yang hadir bukan hanya dari kalangan mahasiswa. Namun peserta juga berasal dari kalangan dosen senior, professor, serta para peneliti. Mereka dengan antusias mengikuti perkuliahan umum tersebut, hal itu ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam sesi kuliah umum tersebut.

Selain itu, ada pula pembicaraan penting yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Jepang mengenai perkembangan terkini situasi di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Serta bagaimana peluang baru dalam kontribusi untuk melakukan kerjasama Indonesia-Jepang, guna menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan.

Pada kesempatan tersebut, Dekan Unhan tersebut juga mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi sejumlah satuan Angkatan Laut di Pangkalan JMSDF di Yokosuka. Kawasan yang dikunjungi meliputi Oceanography ASW Support Command, Mine Warfare Force, Submarine Flotilla 2 Command, Underwater Medical Center dan kapal JS Submarine RescueAS-405 Chiyoda.