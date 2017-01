Waduh, Gedung Putih Salah Eja Nama PM Inggris!

WASHINGTON – Staf Gedung Putih tiga kali salah mengeja nama Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May dalam dokumen resmi jelang kunjungannya ke Amerika Serikat (AS). Nama Ketua Partai Konservatif itu tertulis sebagai Teresa May yang merupakan seorang bintang film panas Inggris.

Diwartakan Russia Today, Sabtu (28/1/2017), staf Gedung Putih salah menuliskan nama tersebut dalam jadwal rapat resmi dengan Presiden Donald Trump. Kesalahan tersebut muncul dalam dokumen resmi seperti terlihat dalam unggahan Karim Lebhour di Twitter.

White House misspells Theresa May. Mistake goes through the whole document. #SpecialRelationship pic.twitter.com/szPwFHCQMU— Karim Lebhour (@KaLebhour) January 27, 2017

“Gedung Putih salah mengeja Theresa May. Kesalahan terjadi di seluruh dokumen resmi. #HubunganSpesial,” kicau editor kantor berita AFP itu di akun @KaLebhour. Theresa May memang melakukan kunjungan resmi ke AS dalam rangka mengukuhkan hubungan spesial kedua negara.

‘Teresa May’ adalah nama seorang mantan model dan aktris porno yang muncul dalam sejumlah film dewasa. Beruntung, kesalahan eja tersebut sudah dikoreksi. Kendati demikian, ‘Teresa’ adalah ejaan dalam bahasa Spanyol untuk nama ‘Theresa’, nama depan sang perdana menteri.

Kunjungan resmi PM Theresa May ke Gedung Putih sudah direncanakan sejak jauh hari. Bahkan, perempuan berusia 60 tahun itu mengirim dua utusan untuk mengatur pertemuan dengan Donald Trump. Perempuan bertinggi badan 172 sentimeter (cm) itu akan menjadi pemimpin negara pertama yang melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump.