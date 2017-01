Ketemu PM Inggris, Trump Bahas Perdagangan

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerima Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May. PM May adalah pemimpin negara asing yang pertama mengunjungi Trump sejak ia menjabat sebagai orang nomor satu di AS.

Kedua pemimpin telah mengambil langkah-langkah untuk mereformasi hubungan internasional mereka, terutama melalui perdagangan. Pilihan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa dan penarikan AS dari Kemitraan Trans Pasifik akan menyebabkan perlunya negosiasi perjanjian perdagangan baru di seluruh dunia.

Rencana PM Theresa May untuk keluar Uni Eropa termasuk memprioritaskan pengendalian imigrasi, meskipun dia belum mengumumkan rincian kebijakannya.

Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengatakan Trump belum memutuskan apakah dia akan memangkas dana untuk organisasi-organisasi internasional, seperti PBB, setelah laporan-laporan media menyebut presiden sedang berupaya mengurangi peran AS dalam organisasi tersebut.