Warga Berduyun-duyun Mengarak Sandiaga Keliling Kampung Deret

JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno mendapat sambutan meriah dari warga di Kampung Deret, Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga pun langsung mengarak Sandiaga keliling kampung.

Kedatangan Sandiaga ke Kampung Deret rupanya sudah ditunggu- tunggu sejak pagi oleh ratusan warga. "Katanya bapak mau datang kesini, saya liat spanduknya dari pagi," kata salah satu warga di lokas, Sabtu (28/1/2017).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Sandiaga setibanya di Kampung Deret langsung membeberkan tiga program andalanya kepada warga yang sudah menunggu sejak pagi. Warga pun tampak serius mendengarkan paparan Sandi.

Pasangan Anies Baswedan itu menjelaskan satu per satu program andalannya, yakni Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP plus), Kartu Jakarta Sehat Plus (KJS) hingga program OK OCE untuk menekan pengangguran.