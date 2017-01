Kampus di Era Globalisasi Harus Perluas Kerja Sama

JAKARTA - Memasuki era globalisasi, perguruan tinggi pun diharapkan bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan mereka. Dengan begitu, mereka bisa masuk jajaran kampus kelas dunia.

Mejadi kampus kelas dunia di era globalisasi seperti ini, kampus diharapkan bisa memperluas kerja sama mereka. “Era globalisasi sekarang ini menjadikan perguruan tinggi bisa menjalain kerja sama lebih luas, khususnya di tingkat global,” ungkap Dekan Fisipol, Universitas Gadjah Mada (UGM), seperti dinukil dari laman UGM, Minggu (29/1/2017).

Menurut Erwan, Fisipol sudah memiliki cara tersendiri untuk menghadapi globalisasi. Salah satunya dengan membuka prodi double.

“Pembukaan kelas internasional prodi double degree ini merupakan upaya nyata Fisipol UGM untuk menjadikan setiap prodi yang ada di Fisipol bisa bertaraf internasional,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pembukaan Fisipol UGM ini juga sekaligus bekerja sama dengan Master of Social Policy University of Melbourne, Australia. Nantinya, mahasiswa yang berkuliah di jurusan ini akan mendapatkan dua gelar dari UGM dan University of Melbourne.

“Di dalam merespons globalisasi inilah Fisipol sudah siap dan sudah punya beberapa prodi bertaraf internasional baik program sarjana dan pasacasarjana,” tambahnya. (afr)