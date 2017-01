Buka Diler Harley Baru, Anak Elang: Kami Beda karena Kami Bikers

JAKARTA - Harley Davidson menambah satu diler resmi di Indonesia yakni Anak Elang Harley Davidson of Jakarta, Minggu (29/1/2017). Tak sekadar menawarkan motor gede (moge), diler tersebut dilengkapi dengan layanan purnajual dan merchandise.

"We are a bikers and open the dealer. Kami berbeda karena kami bikers dan Anak Elang bisa jadi rumah untuk semua bikers. Jadi kalau ada yang komplain boleh ke kami," ujar Sahat Manalu, dealer principal Anak Elang Harley Davidson of Jakarta.

Sahat menambahkan, diler baru ini merupakan sebuah investasi besar yang dibuat untuk para penggemar motor Harley Davidson di Indonesia, khususnya di Jakarta.

"Dan karena kami tahu bagaimana rasanya punya motor, kami punya komitmen bahwa kami punya pick-up delivery, itu free of charge. Boleh telepon, lalu kami ambil, periksa, dan kasih tahu penyakitnya apa. Kalau mau diganti (spareparts-nya) boleh, tidak diganti juga enggak masalah. Free of charge," tambah Sahat.

Untuk layanan servis Harley Davidson, ungkap Sahat, pihaknya membuka diri untuk semua pemilik termasuk yang membelinya di diler Mabua Harley Davidson.

"Tapi untuk servis sampai motor Harley Davidson manapun mau datang, monggo. Karena sudah 1,5 tahun tidak ada diler resmi. Sehingga motor teman-teman kami yang perlu dicek ya akan kami periksa," pungkas dia.