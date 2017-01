Kemlu Keluarkan Imbauan bagi WNI di AS

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengimbau warga negaranya (WNI) yang bermukim di negeri Paman Sam untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi situasi terkini di negara tersebut. WNI di AS diminta untuk tetap mematuhi hukum setempat yang berlaku dan terus memantau dan menjaga ketertiban di lingkungannya.

“Untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, diharapkan WNI memahami hak-haknya dalam berbagai situasi,” demikian disampaikan imbauan yang disebarkan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) pada Minggu (29/1/2017).

Pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa perwakilan RI akan proaktif dalam memberikan pelayanan dan seluas mungkin menjangkau WNI yang berada di AS. Perwakilan RI di AS juga terus mengawasi perkembangan yang terjadi di AS dan dampaknya pada WNI di sana.

WNI yang membutuhkan informasi dan bantuan dapat menghubungi perwakilan RI di AS melalui nomor-nomor berikut:

KBRI Washington DC : +1 202-569-7996

KJRI Chicago: +1 312-547-9114

KJRI Houston: +1 346-932-7284

KJRI Los Angeles: +1 213-590-8095

KJRI New York: +1 347-806-9279

KJRI San Francisco: +1 415-875-0793