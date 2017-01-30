Daftar Mobil dengan Harga Jual Kembali Tertinggi Versi Kelley Blue Book

LOS ANGELES - Kelley Blue Book (KBB), lembaga riset automotif yang bermarkas di California, Amerika Serikat, baru-baru ini merilis daftar mobil dengan harga jual kembali paling tinggi.
Ada 22 model kendaraan dengan harga jual kembali paling tinggi dari 22 kategori. Selain itu, KBB juga mengumumkan dua juara umum yakni direbut oleh Toyota dan Porsche.
"Toyota dan Porsche berhasil meraih penghargaan top brand dan luxury brand, kedua produknya memiliki nilai jual kembali paling tinggi pada seluruh jajaran kendaraan yang mereka miliki," ujar Eric Ibara, direktur KBB, seperti dilansir dari Autoremarketing.
Menariknya, Lexus lebih mendominasi pada kategori mobil mewah dibandingkan Porsche. Sedangkan tiga mobil Toyota berhasil memenangkan tiga kategori dan tiga lainnya berada di 10 merek teratas.
Penghargaan KBB didasarkan pada proyeksi harga melalui periode kepemilikan awal lima tahun dan dihitung melalui Kelley Blue Book Official Residual Value Guide.
Berikut daftar pemenangnya:
Best Resale Value 2017: Brand Toyota
Best Resale Value 2017: Luxury Brand Porsche
Best Resale Value 2017: By Vehicle Category
1. Subcompact car: Honda Fit (Jazz)
2. Compact car: Subaru Impreza
3. Sporty compact car: Subaru WRX
4. Midsize car: Subaru Legacy
5. Fullsize car: Nissan Maxima
6. Entery level luxury car: Lexus RC
7. Luxury car: Lexus GS
8. Highend luxury car: Porsche Panamera
9. Sportcar: Porsche 718 Cayman
10. High performance car: Ford Mustang Shelby
11. Hybrid/alternative energy car: Honda Accord Hybrid
12. Electric vehicle: Chevrolet Bolt EV
13. Subcompact SUC/crossover: Honda HR-V
14. Compact SUV/crossover: Jeep Wrangler
15. Midsize SUV/crossover: Toyota 4Runner
16. Fullsize SUV/crossover: Chevrolet Suburban
17. Luxury compact SUV/crossover: Porsche Macan
18. Luxury Midsize SUV/crossover: Lexus RX
19. Luxury Fullsize SUV/crossover: Lexus LX
20. Midsize pickup truck: Toyota Tacoma
21. Fullsize pickup truck: Chevrolet Silverado HD
22. Minivan: Toyota Sienna.
Best Resale Value 2017: Top 10 car
1. Chevrolet Colorado
2. Chevrolet Silverado
3. GMC Canyon
4. GMC Sierra
5. Honda Ridgeline
6. Jeep Wrangler
7. Subaru WRX
8. Toyota 4Runner
9. Toyota Tacoma
10. Toyota Tundra
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