SEBELUM ketenaran Malia dan Sasha Obama, Amerika Serikat (AS) lebih dulu mengenal Alice Roosevelt, putri Presiden ke-26 AS, Theodore Roosevelt. Bahkan, nama Alice lebih terkenal dibandingkan ayahnya.

Lahir pada 12 Februari 1884, Alice Lee Roosevelt adalah anak tertua Theodore Roosevelt. Alice juga merupakan anak satu-satunya sang presiden dari istri pertamanya, Alice Hathaway Lee.

Alice kecil tidak bisa merasakan kasih sayang langsung sang ibu mengingat ia meninggal hanya dua hari setelah melahirkan. Kepergian sang istri menggoreskan luka mendalam bagi Theodore, terutama karena ibundanya pun menghembuskan nafas terakhir di hari yang sama.

Theodore menyerahkan pengasuhan bayi Alice ke saudarinya, Anna. Ia sendiri bertolak ke New York City dan menuju North Dakota.

Selama dua tahun Alice tak mengenal ayahnya. Pada 1896, Theodore menikah kembali. Bersama istri barunya, Edith Kermit Carow, Theodore memboyong Alice dan membesarkannya di Oyster Bay, Long Island. Alice memiliki satu saudara perempuan dan empat saudara laki-laki dari ibu tirinya ini.

Keluarga Roosevelt pada 1903. Kiri ke kanan: Quentin, Theodore Roosevelt, Ted, Archie, Kermit, Edith dan Ethel. (Foto: Vintage News)

Theodore Roosevelt diangkat menjadi presiden AS pada 1901. Dan begitu Alice pindah ke Gedung Putih, ia menjadi pusat perhatian dan sumber pemberitaan pers. Media AS menyebutnya 'Putri Alice', jutaan perempuan di AS pun menamai serta mendandani anak perempuan mereka seperti Alice. Pemujaan terhadap sosok anak nomor satu di Negeri Paman Sam kala itu juga dituangkan dalam berbagai gubahan lagu. Bahkan, warna favoritnya, yaitu gradasi biru dan abu-abu disebut sebagai "Biru Alice".