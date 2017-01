JAKARTA - Seorang pedagang sendal keliling, Wiwid (40) tiba-tiba merangkul Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno saat tiba di kawasan Johar Baru. Untuk melakukan sosialisasi.

Wiwid terpaksa berkeliling, lantaran dirinya sering diusir saat berdagang, hal inilah yang membuat Wiwid mengadukan persoalannya.

"Saya sulit banget berdagang pak. Tidak ada tempat orang-orang seperti saya di Jakarta ini Pak. Dagang selalu diusir, jualan kian sulit cari pembeli," katanya berurai air mata di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Melihat yang dihadapi Wiwid, Sandi terenyuh. Kemudian mencoba memenangkan Wiwid untuk tetap bersabar apa yang sudah dihadapinya.

"Kejadian seperti ini kerap terjadi setiap saya melakukan sosialisasi di berbagai wilayah Jakarta. Banyak orang mengeluhkan pekerjaan yang kian sulit," tutur Sandi.

Setelah Wiwid tenang, Sandi memberikan solusi untuknya, Sandi menerangkan program OK OCE sebagai jurus jitu untuk menyelesaikan masalah seperti yang dihadapi Wiwid. Dalam OK OCE, pemerintah akan berperan dalam membantu usaha masyarakat hingga maju, sehingga dengan OK OCE akan lahir pengusaha baru yang mandiri.

"Ini yang membuat program OK OCE (one kecamatan one center enterpreunership) begitu terasa sambutannya di masyarakat," jelas Sandi.

Setelah mendengar solusi dari Sandi, Wiwid Mengaku memiliki harapan baru, bahwa dengan kepemimpinan Anies - Sandi, nasibnya akan berubah.

"Dia berjanji untuk mensejahterakan kami para pedagang kecil ini. Semoga saja janjinya terpenuhi," pungkas Wiwid.