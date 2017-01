NEW YORK – Seorang pria misterius di New York, Amerika Serikat (AS), tetap tenang meski tubuhnya tengah terbakar. Pria yang tidak diketahui namanya itu bahkan membuka bajunya dengan santai tanpa terlihat panik sedikit pun.

Aksi mencengangkan itu terekam dalam kamera seorang pejalan kaki. Pria misterius itu dengan tenang berjalan-jalan di sekitar area permukiman meski tubuhnya terbakar. Si pejalan kaki itu terheran-heran dengan aksinya.

“Lihat! Orang itu terbakar. Apa yang terjadi?” ucap si pejalan kaki dalam video yang diunggah oleh Daily Mail ke Youtube, Selasa (31/1/2017). Ia kemudian menghampiri pria yang sedang membuka bajunya yang terbakar itu.

“Permisi. Apa Anda baik-baik saja? Anda betul-betul baik-baik saja? Ah,” sambung si perekam video. Pria misterius itu kemudian berlalu begitu saja tetap dalam keadaan terbakar. Gilanya, pria itu tetap tenang-tenang saja!