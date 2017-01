JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub), DKI Sandiaga Salahuddin Uno, mendapat pertanyaan warga Jalan Bojong Pulo, RT 09 RW 04, Cengkareng, Jakarta Barat, terkait solusi mengurangi pengangguran.

"Konsep apa yang bapak miliki untuk, mengobati dan menanggulangi tenaga kerja, agar masayarakat ekonominya semakin naik," ujar Bahrul Lutfi (45) di lokasi, Selasa (31/1/2017).

Ia meminta Sandaiaga memberikan solusi atas masalah lahan yang kerap bermasalah dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. "Kami sudah perjuangkan, agar bisa kembali kepada masyarakat. Kami sering dihantui dengan gusur sampai saat ini belum selesai. Andai Anies-Sandi terpilih, kami mohon diberikan solusi," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Sandiaga Uno mengatakan terkait pengangguran, Ia akan membuka lapangan pekerjaan melalui One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE).

"Dalam kurun waktu 1,5 bulan, Insya Allah target kita 40 ribu pelaku usaha, baik yang baru ataupun yang sudah ada, bisa tercapai di hari pencoblosan," tuturnya.

Sedangkan masalah sengketa lahan, Sandiaga bakal mengedepankan dialog dengan warga dalam menata pemukiman. "Insya Allah Anies-Sandi tidak akan menggusur semena-mena," pungkasnya.