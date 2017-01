JAKARTA – Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Salahuddin Uno, mendapat ciuman mesra dari Nur Asia. Kecupan spontan nan mesra itu cukup mengejutkan bagi pasangan dari calon gubernur Anies Rasyid Baswedan ini.

Namun, Nur Asia yang dimaksud bukan istri dari Sandiaga. Namanya memang mirip, tapi Nur Asia yang ini adalah warga Jalan Bojong Pulo RT 09 RW 04 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Itu merupakan lokasi yang dikunjungi Sandiaga dalam kampanyenya pada hari ini.

"Istri saya orang Betawi asli. Namanya Nur Asia, dipanggil Mpok Nur Asie. Hobinya ikut majelis taklim sama doyan makan semur jengkol," ujar Sandiaga di lokasi kunjungan, Selasa (31/1/2017).

Sambil bercengkerama, Sandiaga juga menyosialisasikan program-program unggulannya. Seperti KJP dan KJS Plus, dan OK OCE (One Kecamatan-One Center for Entrepreneurship).

"Jadi dengan program ini kami berharap tidak ada lagi pengangguran di Jakarta," tutupnya.